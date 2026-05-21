Минэкономики Армении: повышения цен на российский газ не будет

Москва21 мая Вести.Министр экономики Армении Геворг Папоян выразил уверенность в том, что сценарий с повышением цен на российский газ не случится.

Он отметил, что в республике разработаны и внедрены механизм на случай, если стоимость газа из России увеличится.

Но мы уверены, что этот сценарий не случится. Подобные сценарии разработаны много лет назад, но мы верим, что подобного не случится сказал Папоян, которого цитирует ТАСС

Министр добавил, что на сегодняшний день большие объемы продукции экспортируются в Россию и импортируются из нее.