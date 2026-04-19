Лут рассказала, что будет происходить с ценами на российские удобрения

Москва19 апр Вести.Рост мировых цен на газ не затронет российских производителей удобрений, у которых достаточно сырья и производственных мощностей. Об этом заявила в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

По ее словам, стабильные цены на газ для внутренних потребителей защитят российских производителей от роста затрат.

Если у нас с вами на рынке будут стабильные цены на газ – для нас, для внутреннего производителя, – значит, на себестоимость эта часть никак не повлияет. То есть мы как производили, так и будем производить. Объемы у нас сырья достаточные. И производить можем – то есть мощности для производства азотосодержащих удобрений тоже достаточны сообщила Лут

Внешняя цена на удобрения, по ее словам, коррелируется с индексами на биржах и будет зависеть от мировой конъюнктуры.

Дальше вопрос внешней цены. Внешняя цена у нас коррелируется с индексами на биржах, которые считают открытые агентства. Поэтому здесь все будет зависеть от мировой конъюнктуры. Товар будет, что продавать – конечно же, будет. Вопрос дальше в цене, это вопрос не внутренний сказала глава Минсельхоза

Мировые цены на топливо и удобрения после завершения конфликта на Ближнем Востоке будут оставаться высокими еще длительный период времени, предупредили ранее в совместном заявлении Международный валютный фонд, Всемирный банк и Международное энергетическое агентство.