Москва5 мая Вести.Для премьер-министра Армении Никола Пашиняна приоритетными в политике являются персональные цели. В настоящее время главная его задача – удержаться у власти. Об этом информационной службе "Вести" заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По его словам, ради этого глава армянского кабмина будет делать все возможное, в том числе проводить показушные мероприятия вроде саммита Европейского политсообщества.

Ну, понимаете, Пашинян в целом очень тактический политик. То есть вот у него сейчас задача избраться. Для этого, с учетом того, что провалено очень много внутреннего на внутреннем поле, на внешнем поле, ему нужно продать успехи внешнеполитические за счет вот таких показушных мероприятий, чтобы удержаться в парламенте. Дальше он уже будет смотреть. На самом деле, ну, как бы, он не совсем прагматичный политик. То есть в реальности он в первую очередь преследует свои персональные цели. Мы видим, этим обусловлены удары и по армянско-апостольской Церкви объяснил Причин

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян продает своему народу европейскую мечту. По словам Притчина, армянский премьер после ряда политических неудач с помощью этой мечты пытается сохранить авторитет накануне выборов.