Политолог: Пашинян "перескочит в Европу", сначала получив выгоду от ЕАЭС Политолог Кочарян: Пашинян тянет время в ЕАЭС ради максимальной выгоды

Москва8 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится по возможности дольше использовать экономические преимущества, которые дает республике членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но после получения максимальной выгоды он "перескочит в Европу". Такое мнение озвучил ИС "Вести" политолог, главный редактор сайта "Альфа Ньюз" Тигран Кочарян.

Также, по его словам, армянский лидер извлекает выгоду из торговых отношений с РФ.

Пашинян пытается, пользуясь теми преференциями, которые есть у Армении в результате хороших отношений с Россией, и тем, что Армения состоит в ЕАЭС и получает достаточно большие барыши на этом, максимально долго пользоваться этим, чтобы потом перескочить в Европу, когда придет время. Причем будет тянуть как можно дольше, потому что, опять-таки, торговля с Россией и с ЕАЭС дает очень хорошие денежные преференции, а Евросоюз — это далеко заявил Кочарян

При этом ЕС, скорее всего, будет выступать для Армении в роли источника финансовой поддержки на случай возможных экономических потерь при снижении зависимости от России, считает он.

Товарооборот Армении с Россией, который составляет несколько миллиардов долларов, Евросоюз будет возмещать, но будет это делать так, как делают с молдаванами, грузинами и украинцами: постоянно что-то обещают, то сделают безвиз, потом прекращают его. Это стандартная схема заключил эксперт

Ранее Кочарян прокомментировал итоги парламентских выборов в Армении, отметив нарушения на избирательных участках.