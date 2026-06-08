Политолог о выборах в Армении: важно не как голосуют, а как считают Политолог усомнился в честности итогов выборов в Армении

Москва8 июн Вести.Политолог, главный редактор "Альфа Ньюз" Тигран Кочарян в беседе с ИС "Вести" усомнился в объективности результатов парламентских выборов в Армении.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о победе его партии "Гражданский договор". По предварительным итогам ЦИК страны, партия набрала 49,81% голосов.

Опять у нас тут сработало, так скажем, известное выражение со сталинских времен, что неважно, как голосуют, важно, как считают. То есть, после вчерашней ночи, этих задержек с подсчетами и последующего получения результатов. Вы знаете, они очень похожи на то, что получилось в Молдавии, потому что в Молдавии в последний момент Санду получила именно сколько ей нужно было [голосов]. И то же самое творится здесь сказал Кочарян

Политолог обратил внимание на нарушения в ходе избирательного процесса.

ЦИК то пропадал, то появлялся, то цифры увеличивались , то уменьшались. Такое впечатление, что кто-то пытался поймать нужные ему проценты... Нарушений были десятки, сотни. Чуть ли не каждые пять или десять минут сообщалось о каком-то нарушении. Например, в последний момент на один из избирательных участков вошли солдаты для голосования — где-то без трех минут восемь, когда закрывается участок. И оставались там минимум до полуночи. И голосование там шло и шло отметил он

Наблюдатель на выборах в Армении, депутат Госдумы Артем Туров, рассказал о нарушениях: неопечатанные урны, а также вмешательство национальных наблюдателей.