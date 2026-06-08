Москва8 июнВести.Система подсчета голосов в Армении хитра, как игра в нарды или торговля на рынке. Так в своем канале в мессенджере MAX прокомментировал итоги прошедших в этой стране парламентских выборов автор ИС "Вести" Андрей Медведев.
По словам Андрея Медведева, он ошибся, предположив, что Пашинян легко победит на выборах благодаря реальной поддержке активной части населения Армении.
Легко у него не получилось. Это же надо было так достать людей своими выходками, что даже за партию Кочаряна, к которому, скажем так, спорное отношение в стране, люди пошли голосоватьотметил журналист
Он также прокомментировал подсчет голосов на прошедших выборах.
Хитрая, как игра в нарды или торговля на рынке, армянская система подсчета голосов, при которой проигравшая партия получает контроль над парламентом, это, конечно, удивительная штука… В общем, парадокс. Пашинян проиграл фактически, несмотря на дорисовки голосов и помощь западных разведок. Но выиграл юридически, потому что система такая, лихо устроеннаянаписал Андрей Медведев
Есть вероятность, что центробежные политические процессы в Армении будут нарастать, отметил журналист.
Обещания вступления в ЕС - это одно. А вот угроза реального поглощения Турцией - совсем другое. И часть граждан страны это понимаютподытожил он
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Армении после обработки 100% бюллетеней, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,81% голосов на парламентских выборах.