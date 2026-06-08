Журналист Медведев сравнил выборы в Армении с игрой в нарды и торговлей на рынке

Журналист Медведев прокомментировал подсчет голосов на выборах в Армении Журналист Медведев сравнил выборы в Армении с игрой в нарды и торговлей на рынке

Москва8 июн Вести.Система подсчета голосов в Армении хитра, как игра в нарды или торговля на рынке. Так в своем канале в мессенджере MAX прокомментировал итоги прошедших в этой стране парламентских выборов автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По словам Андрея Медведева, он ошибся, предположив, что Пашинян легко победит на выборах благодаря реальной поддержке активной части населения Армении.

Легко у него не получилось. Это же надо было так достать людей своими выходками, что даже за партию Кочаряна, к которому, скажем так, спорное отношение в стране, люди пошли голосовать отметил журналист

Он также прокомментировал подсчет голосов на прошедших выборах.

Хитрая, как игра в нарды или торговля на рынке, армянская система подсчета голосов, при которой проигравшая партия получает контроль над парламентом, это, конечно, удивительная штука… В общем, парадокс. Пашинян проиграл фактически, несмотря на дорисовки голосов и помощь западных разведок. Но выиграл юридически, потому что система такая, лихо устроенная написал Андрей Медведев

Есть вероятность, что центробежные политические процессы в Армении будут нарастать, отметил журналист.

Обещания вступления в ЕС - это одно. А вот угроза реального поглощения Турцией - совсем другое. И часть граждан страны это понимают подытожил он

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Армении после обработки 100% бюллетеней, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,81% голосов на парламентских выборах.