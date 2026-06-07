Москва7 июн Вести.В Армении, вероятно, ожидаются "скорые демократические аресты" лидеров побеждающих оппозиционных партий. Такой прогноз автор ИС "Вести" Андрей Медведев сделал в своем канале в мессенджере MAX.

Так журналист прокомментировал первые данные по парламентским выборам в Армении, согласно которым в лидеры вышел оппозиционный блок "Сильная Армения".

Появились первые данные по голосованию в Армении. Пока неофициальные. Не сильно верю, что [премьер-министр Никол] Пашинян проиграет в итоге. Скорее, стоит ждать скорых демократических арестов лидеров побеждающих оппозиционных партий заявил Андрей Медведев

В 20.00 в Армении завершилось голосование на парламентских выборах. По данным на 17.00, явка приближалась к 50%. Сообщалось о нарушениях на избирательных участках и арестах сторонников оппозиции.

По данным опросов на выходе с избирательных участков (exit poll), проведенных возглавляемой п Николом Пашиняном партии "Гражданский договор", она получает 56,7% голосов. Об этом в Telegram-канале сообщает партийный интернет-ресурс Civic News. По этим данным, партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 17,5%.