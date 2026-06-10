Джабаров: на парламентских выборах в Армении было "слишком много нарушений"

Джабаров "очень скептически" оценил итоги выборов в Армении Джабаров: на парламентских выборах в Армении было "слишком много нарушений"

Москва10 июн Вести.На парламентских выборах в Армении, которые прошли 7 июня, было крайне много нарушений, что подтвердили и наблюдатели от Совета Федерации России. Об этом заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что оценивает итоги голосования очень скептически.

Оцениваю очень скептически, слишком много нарушений. Особенно меня поразило то, что не хватило 0,004% для партии "Процветающая Армения"… У нас там были наблюдатели от Совета Федерации. Я разговаривал с теми, кто вернулся - очень много было нарушений. И потом, когда предвыборная борьба [началась], в ход идет преследование инакомыслящих… Сажают многих кандидатов в тюрьмы, ведутся расследования заявил Джабаров

Политик напомнил, что под домашний арест посадили одного из ведущих лидеров оппозиции Армении, предпринимателя Самвела Карапетяна.

Это вообще ни в какие рамки не входит подчеркнул он

Также сенатор отметил, что Армения при выборе пути вступления в Европейский союза рано или поздно может лишиться своей государственности.