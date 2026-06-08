Депутат Туров: данные о нарушениях на выборах в Армении будут внесены в отчет

Наблюдатели от СНГ заявили о системных нарушениях на выборах в Армении Депутат Туров: данные о нарушениях на выборах в Армении будут внесены в отчет

Москва8 июн Вести.Информация о нарушениях, замеченных наблюдателями мониторинговой миссии СНГ в ходе парламентских выборов в Армении, будет внесена в итоговый отчет. Об этом ИС "Вести" сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Он указал, что ряд нарушений, отмеченных наблюдателями, носил системный характер.

В ходе голосования, где работали мы, наблюдатели от СНГ, был ряд системных вещей. Первое - это труднодоступность избирательных участков, особенно для старшего поколения. Второе - ряд национальных наблюдателей очень активно включались в процесс, они не занимались конкретно наблюдением, а пытались общаться с избирателями и как-то их регулировать. На это мы тоже обращали внимание и делали замечания. Также часть участков были оборудованы так, что видеокамеры не в полной мере охватывали сейфы, урны. На некоторых участках наблюдатели были расположены так, что они по факту блокировали видимость работы камер заметил он

По его словам, все моменты, которые были замечены, были озвучены на заседании координаторов от миссии СНГ.

Часть из них включена в проблематику итогового документа по нашему мониторингу в рамках выборов в парламент Республики Армения констатировал он

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В ходе подсчета голосов представители оппозиционных партий обвинили премьера страны Никола Пашиняна в давлении на Центральную избирательную комиссию.