Миссия СНГ: выборы в парламент Армении были открытыми и конкурентными

Миссия СНГ признала выборы в Армении открытыми и конкурентными Миссия СНГ: выборы в парламент Армении были открытыми и конкурентными

Москва8 июн Вести.Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств заявила, что парламентские выборы в Армении были проведены в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством страны, а также носили открытый и конкурентный характер.

С соответствующей оценкой на пресс-конференции выступил глава миссии наблюдателей Нурлан Сейтимов.

Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы в Национальное Собрание Республики Армения проведены в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом, прошли на многопартийной основе, были открытыми и конкурентными сказал Сейтимов

Он также сообщил, что в ходе наблюдения не было выявлено нарушений, способных повлиять на результаты голосования. Зафиксированные отдельные недостатки носили технический характер и оперативно устранялись участковыми избирательными комиссиями.