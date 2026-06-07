Запугивания избирателей на выборах в Армении не имели никакого эффекта Избиратели в Армении шли голосовать, несмотря на запугивания со стороны властей

Москва7 июн Вести.Запугивания избирателей-мужчин на парламентских выборах в Армении тем, что их отправят на военные сборы, не возымели никакого эффекта. Об этом кандидат в депутаты от партии "Процветающая Армения" Арман Абовян сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьевой.

По словам политика, на выборы прилетели граждане Армении не только из России, но также из Европы и США.

Эти запугивания о том, что люди, которые прилетели, пойдут на [военные] сборы, они имели нулевой эффект. По одной простой причине, они так и не поняли, что люди, которые прилетели на голосование, причем не только из России, тут очень важно подчеркнуть, что это армяне Франции, Германии, США — они тоже находятся в большинстве своем на позиции, которая не принимает нынешнюю власть сказал Абовян

В Совете безопасности России заявили, что угрозы властей Армении, связанные с ограничением избирательных прав граждан, являются недопустимыми. Ранее сообщалось, что мужчинам-гражданам Армении, прибывающим для участия в парламентских выборах, на границе и в аэропорту Еревана выдают повестки для участия в военных сборах.

7 июня в Армении проходят парламентские выборы. В них принимают участие 16 партий и два политических блока. На места в парламенте претендуют партия "Гражданский договор" во главе с действующим премьер-министром республики Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" и "Сильная Армения". По последним данным, явка на парламентских выборах в Армении превысила 48,92%.