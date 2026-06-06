ЦИК Армении отклонил требование снять блок Карапетяна с выборов ЦИК Армении не снял с выборов блок Карапетяна вопреки требованию "Республики"

Москва6 июн Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении отклонила требование прозападной партии "Республика" об отстранении блока "Сильная Армения" во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном от парламентских выборов, запланированных на 7 июня.

Об этом сообщил председатель ЦИК республики Ваагн Овакимян.

Центральная избирательная комиссия решает отклонить обращение партии "Республика" с требованием признать утратившей силу регистрацию блока "Сильная Армения" сказал Овакимян

Заявление в ЦИК представители партии "Республика" подали в пятницу – за два дня до выборов. Представитель "Сильной Армении" Армен Вардеванян в разговоре с прессой назвал требование безосновательным и смешным.

С 18 июня 2025 года Карапетян находился под стражей по делу о призывах к захвату власти, а также о легализации незаконных доходов с использованием должностных полномочий. Защита бизнесмена полагает, что он стал жертвой политического преследования, поскольку поддерживает Армянскую апостольскую церковь, которая находится в конфронтации с премьер-министром Армении Николом Пашиняном из-за Нагорного Карабаха. Позже Карапетяна перевели под домашний арест. В апреле ему продлили меру пресечения, а также обязали выплатить залог в более чем 10 млн долларов.

В преддверии выборов Пашинян и Карапетян обмениваются обвинениями в адрес друг друга. Премьер также угрожал сыну Карапетяна "отрезать все".

На этой неделе произошли столкновения между сторонниками возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" и членами союза "Сильная Армения" в селе Мармарашен близ Еревана.