Суд Армении отклонил иски оппозиции к ЦИК об аннулировании голосов на 2 участках

Суд в Армении оставил в силе решение ЦИК об аннулировании выборов на 2 участках Суд Армении отклонил иски оппозиции к ЦИК об аннулировании голосов на 2 участках

Москва14 июн Вести.Административный суд Армении отказался удовлетворить иски оппозиционной партии "Процветающая Армения", направленные против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о признании недействительными результатов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках.

Об этом сообщило местное сетевое издание pastinfo.am, ссылаясь на соответствующее судебное постановление.

Административный суд отклонил два иска "Процветающей Армении"… о признании недействительными результатов голосования на двух избирательных участках – в ереванском административном районе Нубарашен и в Сюникской области сказано в сообщении издания

Ранее представитель партии Ивета Тоноян заявила, что решение ЦИК, принятое поздно вечером 11 июня, имело целью препятствовать избранию в парламент кандидатов от "Процветающей Армении".

Тоноян подчеркнула, что партия намерена бороться против этого всеми доступными законными способами. Впоследствии партия обратилась в административный суд с жалобой на действия центризбиркома.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Оппозиция обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и в работу ЦИК.

Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор", выступающая за более тесные связи Армении с Евросоюзом, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит необходимое для этого количество мест благодаря мандатам для национальных меньшинств и перераспределению голосов партий, не прошедших в парламент.

Кроме нее, в парламент прошли две оппозиционные силы — блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% голосов и альянс "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна (9,93%).

Оппозиция объявила выборы в парламент сфальсифицированными, а ЦИК страны получил заявления на пересчет итогов голосования выборов.