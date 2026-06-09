В партии Карапетяна заявили о тотальных нарушениях на выборах в Армении

Оппозиция Армении объявила выборы в парламент тотально сфальсифицированными В партии Карапетяна заявили о тотальных нарушениях на выборах в Армении

Москва9 июн Вести.Парламентские выборы в Армении, состоявшиеся 7 июня, прошли с грубейшими нарушениями, заявила пресс-секретарь блока "Сильная Армения" Марианна Каграманян. По словам оппозиционеров, административный ресурс и уголовное преследование использовались против их политической силы на протяжении всей кампании.

Она также сообщила, что после 19:00 по московскому времени, когда участки уже должны были закрыться, на нескольких из них организованно голосовали военнослужащие, доставленные туда намеренно.

Эти выборы прошли с тотальными нарушениями. Нарушения фиксировались не только в день голосования, но и в течение всего предвыборного периода. Были полностью задействованы административный аппарат и уголовный инструментарий. Прокатилась волна массовых преследований против нашей политической силы заявила Каграманян в видеообращении

Представитель блока подчеркнула, что перепроверка данных выявила прямую подмену волеизъявления избирателей.

В результате проведенной нами перепроверки выяснилось, что на многих участках голоса “Сильной Армении” были просто отданы другим политическим силам — сателлитам власти. Вы знаете, что мы также подали заявления на пересчет голосов на десятках избирательных участков добавила Каграманян

Согласно официальным данным, партия премьера Никола Пашиняна, выступающего за евроинтеграцию, не смогла набрать необходимые 50% для самостоятельного формирования правительства. Тем не менее она получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Помимо нее, в законодательный орган проходят оппозиционный блок "Сильная Армения" (23,28%) и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (9,93%).

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что в Армении выборы прошли в условиях жестких репрессий оппозиции.