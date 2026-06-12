Оппозиционный блок "Сильная Армения" настаивает на втором туре выборов Карапетян: "Сильная Армения" настаивает на втором туре парламентских выборов

Москва12 июн Вести.Оппозиционный блок "Сильная Армения" требует проведение второго тура парламентских выборов в стране. Об этом заявил глава блока, предприниматель Самвел Карапетян.

Он подчеркнул, что Армении нужна легитимная власть, а прошедшие в минувшее воскресенье парламентские выборы якобы полностью сфальсифицированы и провалены.

Мы уже обратились в ЦИК с требованием аннулировать результаты голосования. Мы обратимся также в Конституционный суд с требованием о проведении второго тура голосования сказал Карапетян журналистам

Бизнесмен указал, что оппозиционный блок может согласиться и взять мандаты, если посчитает, что так получится быстрее добиться отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов.

Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, а ЦИК страны получил заявления от трех партий на пересчет результатов.