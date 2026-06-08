Блок Кочаряна намерен оспорить итоги парламентских выборов в Армении Блок Кочаряна оспорит результаты парламентских выборов в Армении

Москва8 июн Вести.Оппозиционный блок "Армения" намерен оспорить итоги парламентских выборов и провести обсуждение дальнейших действий с другими оппозиционными силами. Об этом заявил лидер блока, экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Мы будем оспаривать результаты выборов. В данный момент мы обсуждаем дальнейшие действия с нашими коллегами по оппозиционному полю. Подходы касательно предстоящих шагов мы представим по окончании этих обсуждений написал он в Facebook (запрещен в РФ)

Политик подчеркнул, что его блок "не покинет окоп борьбы", а также поблагодарил граждан республики за "каждый голос доверия, отданный блоку "Армения".

По словам бывшего главы государства, парламентские выборы в Армении проходили в условиях принуждения со стороны властей, а также сопровождались арестами оппозиционеров.

Эти выборы прошли в условиях повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного использования административного ресурса и нарушений в ходе голосования отметил Кочарян

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. При подсчете голосов члены оппозиционных партий обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в оказании давления на Центральную избирательную комиссию.