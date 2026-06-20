Кочарян обвинил Пашиняна в краже голосов у партии "Процветающая Армения" Кочарян заявил, что Пашинян украл 60 тыс. голосов у "Процветающей Армении"

Москва20 июн Вести.Экс-президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра республики Никола Пашиняна в краже 60 тыс. голосов партии "Процветающая Армения" на парламентских выборах 7 июня.

По словам Кочаряна, которые передает ТАСС, он надеется, что голоса будут возвращены в результате решений Конституционного суда.

Пашинян что говорил: "руки отрублю себе - ни один голос не украду". 60 тыс. голосов просто украли, забрали - это стыд и преступление цитирует его агентство

Ранее Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил о начале объединения оппозиционных сил Армении.

Между тем издание Strategic Culture написало, что линия Пашиняна на отдаление от Москвы не принесла ему выгод и завела премьера в тупик.