Москва18 июн Вести.Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности и возбуждении уголовного дела в отношении лидера оппозиционного блока "Армения", бывшего президента республики (1998–2008) Роберта Кочаряна.

Об этом сообщил его адвокат Арам Орбелян перед зданием ЦИК на брифинге, который транслировали местные телеканалы.

Комиссия дала согласие на осуществление уголовного преследования. Ни одно из решений комиссии не соответствует действительности, а информация, указанная в обвинении, ложна сказал он

По словам Орбеляна, к ранее выдвинутым обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями теперь добавили статью об отмывании денег.

Обвинения против Кочаряна касаются сделок с недвижимостью, совершенных в период с 2004 по 2009 год. По версии следствия, недвижимость образовательного учреждения стоимостью в несколько миллиардов драмов была продана за 12 млн драмов (около 2,3 млн рублей), после чего перешла члену семьи Кочаряна.

Защита экс-президента это отвергает. Согласно словам Орбеляна, решение об отчуждении имущества принимало правительство, в которое экс-президент не входил, а утверждение документа главой государства было предусмотрено Конституцией 1995 года.

Кроме того, дело, указал адвокат, пытаются увязать и с другим эпизодом более позднего периода — историей вокруг теннисного клуба "Мастер класс". Эту территорию ранее сдавали в аренду, и арендатор за собственные средства начал застройку участка, однако после этого столкнулся с финансовыми трудностями и стал искать инвесторов. Тогда долю в компании по рыночной стоимости приобрел сын экс президента, Седрак Кочарян. Как считает Орбелян, ничего криминального в деле нет, а срок давности по нему уже истек, единственная причина преследования – политические процессы в стране.

По итогам парламентских выборов правящая партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,74% голосов (64 из 105 мандатов), блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна — 23,27% (29 мандатов), а блок "Армения" Кочаряна финишировал третьим с 9,92% (12 мандатов).

Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, после чего ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий. Окончательные результаты голосования ЦИК Армении обнародовал 14 июня. Всего в парламент нового созыва прошли три политические силы.

17 июня премьер подтвердил намерение разгромить оппозиционные силы во главе с Кочаряном, Карапетяном и Царукяном.