В Армении возбудили уголовные дела против шести депутатов партии Карапетяна СК Армении возбудил уголовные дела против шести депутатов

Москва6 июн Вести.Следственный комитет Армении за день до парламентских выборов начал уголовное преследование шести депутатов блока бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения", сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что их подозревают в "материальном стимулировании множества лиц" и отмывании денег.

В отношении шести кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения" инициировано уголовное преследование говорится в сообщении

Портал NEWS.am дополнил, что речь идет о Вааге Тавакаляне, Айке Авакяне, Вааге Егиазаряне, Артуре Абрамяне, Ашоте Саакяне, Сасуне Бадояне.

Ранее центризбирком Армении отказал прозападной партии "Республика" в удовлетворении ходатайства об отстранении блока "Сильная Армения" от парламентских выборов.

18 июня 2025 года Карапетяна поместили под стражу по делу о призывах к захвату власти и отмывании денег с использованием должностных полномочий.

Защита бизнесмена полагает, что он стал жертвой политического преследования из-за поддержки им Армянской апостольской церкви, конфликтующей с премьером Армении Николом Пашиняном из-за Нагорного Карабаха.