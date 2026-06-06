Москва6 июнВести.Следственный комитет Армении за день до парламентских выборов начал уголовное преследование шести депутатов блока бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения", сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что их подозревают в "материальном стимулировании множества лиц" и отмывании денег.
В отношении шести кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения" инициировано уголовное преследованиеговорится в сообщении
Портал NEWS.am дополнил, что речь идет о Вааге Тавакаляне, Айке Авакяне, Вааге Егиазаряне, Артуре Абрамяне, Ашоте Саакяне, Сасуне Бадояне.
Ранее центризбирком Армении отказал прозападной партии "Республика" в удовлетворении ходатайства об отстранении блока "Сильная Армения" от парламентских выборов.
18 июня 2025 года Карапетяна поместили под стражу по делу о призывах к захвату власти и отмывании денег с использованием должностных полномочий.
Защита бизнесмена полагает, что он стал жертвой политического преследования из-за поддержки им Армянской апостольской церкви, конфликтующей с премьером Армении Николом Пашиняном из-за Нагорного Карабаха.