В Армении фигурантами 115 связанных с выборами уголовных дел стали 242 человека

Против оппозиционных Пашиняну политиков открыто 115 уголовных дел В Армении фигурантами 115 связанных с выборами уголовных дел стали 242 человека

Москва10 июн Вести.Антикоррупционный комитет Армении с 7 февраля 2026 года инициировал 115 уголовных дел в отношении представителей оппозиционных партий. Расследования начались сразу после подписания президентом страны Ваагном Хачатуряном указа, определившего дату голосования на парламентских выборах, которые прошли 7 июня.

По данным пресс-службы Антикоррупционного комитета, большинство нарушений – 77 эпизодов – связано с политическим блоком "Сильная Армения". Еще 25 уголовных дел касаются партии "Процветающая Армения", еще 13 материалов – блока "Армения", передает "Интерфакс".

В общей сложности фигурантами расследований стали 242 человека. Из них 52 были взяты под стражу, а 48 человек поместили под домашний арест.

В отношении 120 граждан были избраны альтернативные меры пресечения, за 20 установлен административный надзор, а 19 человек объявили в розыск.

Ранее представители ряда политических объединений Армении потребовали пересчета бюллетеней на 555 избирательных участках.

Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян охарактеризовал прошедшие выборы как недемократические.

Наблюдатели от стран СНГ сообщили о многочисленных нарушениях в ходе голосования, рассказал ИС "Вести" зампред профильного комитета Госдумы Артем Туров.