Кандидат в депутаты парламента Армении Теванян арестован судом на два месяца

Суд в Армении арестовал на два месяца кандидата в парламент страны Теваняна Кандидат в депутаты парламента Армении Теванян арестован судом на два месяца

Москва24 мая Вести.Представитель оппозиции, кандидат от партии "Процветающая Армения" на июньских парламентских выборах в Армениии Андраник Теванян отправлен судом под стражу на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката арестованного Арама Орбеляна.

По его словам, защита намерена обжаловать решение суда по пяти эпизодам обвинения, предварительно, в понедельник.

21 мая Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении бывшего депутат парламента Теваняна возбуждено уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Это произошло после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе агитационной кампании в Ванадзоре обвинил Теваняна в государственной измене и заявил, что соответствующие сведения будут переданы в ведомства.

Теванян был парламентарием от фракции "Армения" до 2023 года. 22 мая Центральная избирательная комиссия дала согласие на уголовное преследование и ограничение свободы Теваняна. В тот же день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На прошлой неделе в республике завели уголовное дело на блогера Артака Аветисяна, назвавшего Пашиняна предателем.