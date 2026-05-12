В Ереване полицейские задержали мужчину, который назвал Пашиняна предателем

Москва12 мая Вести.В Ереване местные правоохранители задержали мужчину, который назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" (Власть).

Отмечается, что инцидент произошел в ереванском районе Шенгавит во время агитационной компании, которую Пашинян проводит на улицах армянской столицы.

На опубликованных кадрах видно, что полицейские задержали мужчину, надели на него наручники и посадили в патрульную машину. Другие подробности не приводятся.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, в них примут участие 19 политических сил – 17 партий и два блока.

По словам директора центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, Запад делает все, чтобы оставить Пашиняна у власти, хотя в действительности армянский народ выступает против политики премьера.