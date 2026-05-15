В Армении блогера Артака Аветисяна хотят привлечь за "разжигание ненависти"

Москва15 мая Вести.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении блогера Артака Аветисяна из-за высказываний о премьере страны Николе Пашиняне.

По данным СМИ, блогер был задержан после публикации видеоролика в соцсети, на котором он назвал главу правительства "предателем".

В пресс-службе Следственного комитета страны заявили, что блогер публично распространял материалы, направленные на разжигание ненависти и вражды. Соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Рубена Меликяна, суд в Армении удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте.

Артак Аветисян арестован на месяц рассказал защитник

Сам блогер вину не признает. Его адвокат назвал меры против блогера политическим преследованием.