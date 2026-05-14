Пашинян подал в суд на Карапетяна за высказывания о галлюциногенных грибах

Москва14 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд на лидера партии "Сильная Армения", предпринимателя Самвела Карапетяна из-за высказываний последнего о галлюциногенных грибах, которые армянский премьер якобы употребляет перед выступлениями. Об этом Пашинян сам рассказал журналистам.

Он возмутился заявлением Карапетяна и усомнился, что это могут быть "заявления серьезного человека". Кроме того, Пашинян призвал остальных подумать "перед тем, как говорить и вообще что-то делать".

Ранее Карапетян заявил, что в Китае Пашинян попробовал галлюциногенные грибы. Они, по словам Карапетяна, настолько понравились премьеру Армении, что тот "примерно одну тонну привез с собой". Бизнесмен добавил, что, по его информации, Пашинян употребляет привезенные грибы, когда идет выступать в парламенте или отвечать на вопросы журналистов.

Пашинян в ответ пообещал накормить Карапетяна "этой тонной галлюциногенных грибов" и подать на предпринимателя в суд.

Самвел Карапетян находится под домашним арестом. 18 июня 2025 года он был задержан по обвинению в публичных призывах к захвату власти и арестован на два месяца. Позже арест неоднократно продлевался, а обвинение дополнили статьей о финансовых махинациях. В начале 2026 года Карапетяна перевели под домашний арест.