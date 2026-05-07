Москва7 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал накормить галлюциногенными грибами находящегося под домашним арестом миллиардера, кандидата на должность главы правительства от партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

По словам Пашиняна, он подаст на Карапетяна в суд за слова о том, что премьер Армении якобы ввез в страну "около тонны" галлюциногенных грибов после поездки в Китай.

Я сам накормлю калужского олигарха этой тонной галлюциногенных грибов цитирует Пашиняна Telegram-канал Minval Politika

С 18 июня 2025 года Карапетян находился под стражей по делу о призывах к захвату власти, а также о легализации незаконных доходов с использованием должностных полномочий.

Защита бизнесмена полагает, что он стал жертвой политического преследования, поскольку поддерживает Армянскую апостольскую церковь, которая конфликтует с Пашиняном.

В начале января 2026 года Карапетяна перевели под домашний арест. В апреле ему продлили меру пресечения, а также обязали выплатить залог в более чем 10 миллионов долларов.