Пашинян пообещал, что утопит своих политических противников в черной икре

Москва27 мая Вести.Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями пообещал утопить своих политических оппонентов в черной икре.

Пашинян в ходе встречи с избирателями назвал себя обычным гражданином Армении, который ест пирожки, как и его избиратели.

…На этих выборах те, кто ест пирожки, должны выбирать тех, кто ест пирожки сказал армянский премьер, его слова приводит РИА Новости

Пашинян отметил, что политические оппоненты до его прихода к власти если черную икру, обворовывая народ.

Мы вас утопим в вашей черной икре заявил армянский премьр, обращаясь к своим противникам

В среду Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни также говорил, что Армению не пугают высокие цены на сырье в случае ухудшения связей с Россией, так как республика планирует разбогатеть.