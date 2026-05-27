Москва27 маяВести.Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями пообещал утопить своих политических оппонентов в черной икре.
Пашинян в ходе встречи с избирателями назвал себя обычным гражданином Армении, который ест пирожки, как и его избиратели.
…На этих выборах те, кто ест пирожки, должны выбирать тех, кто ест пирожкисказал армянский премьер, его слова приводит РИА Новости
Пашинян отметил, что политические оппоненты до его прихода к власти если черную икру, обворовывая народ.
Мы вас утопим в вашей черной икрезаявил армянский премьр, обращаясь к своим противникам
В среду Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни также говорил, что Армению не пугают высокие цены на сырье в случае ухудшения связей с Россией, так как республика планирует разбогатеть.