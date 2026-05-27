Пашинян заявил, что Армения не боится высоких цен, так как планирует разбогатеть Пашинян: Армения планирует стать богаче и не боится высоких цен

Москва27 мая Вести.Армению не пугают высокие цены на сырье в случае ухудшения связей с Россией, так как республика планирует разбогатеть. Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни.

Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим. Сегодня Армения становится "перекрестком мира" — это значит, что Армения станет страной не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов заявил Пашинян

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия уведомила Армению о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз.