Захарова: РФ уведомила МИД Армении о возможности денонсации соглашения по газу

Москва27 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Армении уведомление о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала слова министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна о том, что ведомство все еще не получало каких-либо письменных обращений от Минэнерго России на эту тему.

Это уже вопросы к армянскому межведомственному взаимодействию — Давид Худатян может позвонить в МИД Армении и попросить информировать его о поступивших документах написала она

При этом Захарова еще раз подтвердила, что 27 мая 2026 года российское посольство в Армении официально передало армянской стороне соответствующее письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур республики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о возможном расторжении газовых соглашений с Арменией.