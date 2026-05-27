"Спасибо, что не грудную клетку": певице МакSим сломали челюсть во время комы Певица МакSим получила перелом челюсти во время комы

Москва27 мая Вести.В 2021 году певица МакSим получила перелом челюсти, пока врачи боролись за ее жизнь. Об этом артистка рассказала на шоу Басты.

В тот год певицу госпитализировали с пневмонией, и она почти два месяца пробыла в искусственной коме.

Когда она пришла в себя, то, посмотрев в зеркало, увидела, что с ее челюстью что-то не так.

Врач там что-то делает там, свои какие-то дела, бумажки: сломали тебе челюсть, все нормально, чего ты. Пока были экстренные ситуации и нужно было в секунды вытаскивать эти огромные шланги из всего организма. Он сказал: спасибо скажи еще, что грудную клетку на месте оставили, потому что, когда качается сердце, еще ломается грудная клетка вспомнила МакSим

Ранее певица дала свой комментарий по поводу резонансного выступления в концертном зале в "Роза Холл" в Сочи в 2023 году.