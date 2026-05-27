Москва27 маяВести.В 2021 году певица МакSим получила перелом челюсти, пока врачи боролись за ее жизнь. Об этом артистка рассказала на шоу Басты.
В тот год певицу госпитализировали с пневмонией, и она почти два месяца пробыла в искусственной коме.
Когда она пришла в себя, то, посмотрев в зеркало, увидела, что с ее челюстью что-то не так.
Врач там что-то делает там, свои какие-то дела, бумажки: сломали тебе челюсть, все нормально, чего ты. Пока были экстренные ситуации и нужно было в секунды вытаскивать эти огромные шланги из всего организма. Он сказал: спасибо скажи еще, что грудную клетку на месте оставили, потому что, когда качается сердце, еще ломается грудная клеткавспомнила МакSим
Ранее певица дала свой комментарий по поводу резонансного выступления в концертном зале в "Роза Холл" в Сочи в 2023 году.