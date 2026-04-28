Москва28 апрВести.Певицу Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в спине. Об этом сообщают "Известия".
Уточняется, что сейчас она находится под наблюдением врачей и проходит обследование.
Народную артистку России Ларису Долину госпитализировали в медицинское учреждение из-за сильных болей в позвоночникеговорится в публикации
Уточняется, что певицу забрали из дома. По предварительным данным, у нее диагностирован хондроз.
Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал сообщения СМИ о плохом самочувствии певицы. Он заявил, что ее состояние хорошее и призвал уважать артистов, поскольку они "тоже живые люди".