"Известия": Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в спине

"Известия": Долину увезли в больницу с болью в позвоночнике "Известия": Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в спине

Москва28 апр Вести.Певицу Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в спине. Об этом сообщают "Известия".

Уточняется, что сейчас она находится под наблюдением врачей и проходит обследование.

Народную артистку России Ларису Долину госпитализировали в медицинское учреждение из-за сильных болей в позвоночнике говорится в публикации

Уточняется, что певицу забрали из дома. По предварительным данным, у нее диагностирован хондроз.

Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал сообщения СМИ о плохом самочувствии певицы. Он заявил, что ее состояние хорошее и призвал уважать артистов, поскольку они "тоже живые люди".