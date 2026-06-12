Москва12 июнВести.Директор Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал РИА Новости о состоянии телеведущей после операции на ноге.
По его словам, актрисе потребовалось хирургическое вмешательство после травмы, операция длилась несколько часов.
После падения Ольге провели операцию на ноге. Она длилась несколько часов. Сейчас Ольга уже находится в палате, где приходит в себя после наркозасказал собеседник агентства
После госпитализации пришлось перенести концерт, который артистка должна была давать завтра в Ростове-на-Дону. Теперь он состоится 6 августа. Сейчас Бузова находится под наблюдением врачей.
Ранее певица опубликовала в социальных сетях фото из машины скорой помощи с перебинтованной ногой, которая была зафиксирована транспортной шиной. Сквозь бинт видны следы крови.
По данным канала Mash, Бузова получила сильную травму у себя дома - упала в душе и рассекла колено.