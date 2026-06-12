Директор Бузовой: операция на ноге длилась несколько часов

Директор Бузовой рассказал, что певице провели экстренную операцию на ноге Директор Бузовой: операция на ноге длилась несколько часов

Москва12 июн Вести.Директор Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал РИА Новости о состоянии телеведущей после операции на ноге.

По его словам, актрисе потребовалось хирургическое вмешательство после травмы, операция длилась несколько часов.

После падения Ольге провели операцию на ноге​​​. Она длилась несколько часов. Сейчас Ольга уже находится в палате, где приходит в себя после наркоза сказал собеседник агентства

После госпитализации пришлось перенести концерт, который артистка должна была давать завтра в Ростове-на-Дону. Теперь он состоится 6 августа. Сейчас Бузова находится под наблюдением врачей.

Ранее певица опубликовала в социальных сетях фото из машины скорой помощи с перебинтованной ногой, которая была зафиксирована транспортной шиной. Сквозь бинт видны следы крови.

По данным канала Mash, Бузова получила сильную травму у себя дома - упала в душе и рассекла колено.