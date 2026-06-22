Москва22 июнВести.Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что ее выписывают из Боткинской больницы и дальнейшее восстановление она продолжит дома.
Ура! Меня выписывают. Буду теперь лежать доманаписала Бузова в мессенджере MAX
12 июня певица опубликовала в социальных сетях фото из машины скорой помощи с перебинтованной ногой, которая была зафиксирована транспортной шиной. Сквозь бинт видны следы крови. По данным канала Mash, Бузова получила сильную травму у себя дома – упала в душе и рассекла колено.
Позже директор певицы Антон Богославский рассказал РИА Новости, что Бузовой потребовалось хирургическое вмешательство после травмы, операция длилась несколько часов.