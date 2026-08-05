Москва5 авг Вести.Певица Алла Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и сейчас проходит процесс реабилитации. Об этом РИА Новости сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Ранее артистка была замечена с тростью на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, объяснив ее использование переломом тазобедренной кости после падения. Пугачева также признавалась, что на фоне проблем со здоровьем сталкивалась с паническими атаками. При этом ее представитель Елена Чупракова заявляла, что певица чувствует себя хорошо, а трость использует исключительно для удобства.

Дворцов в свою очередь отметил, что хирургическое вмешательство было сложным и в силу возраста восстановление даётся 77-летней артистке нелегко.