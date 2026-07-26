Названа причина, почему Пугачева ходит с тростью SHOT: Пугачева 4 месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги

Москва26 июл Вести.Уехавшая из России певица Алла Пугачева четыре месяца была прикована к кровати, так как повредила тазобедренный сустав и сломала ногу при падении, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, первые четыре месяца артистка почти не ходила и боялась, что уже не встанет на ноги, из-за этого у нее начались панические атаки. Врачи предупредили, что на восстановление понадобится полгода.

Пугачева буквально училась ходить заново - с тростью, преодолевая боль, заявляет SHOT. Сейчас она все еще иногда ходит с палочкой, чтобы чувствовать себя увереннее, отмечается в сообщении.

Пугачева вместе с признанным в РФ иноагентом Максимом Галкиным находится в Латвии на музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале, который организовала Лайма Вайкуле. SHOT писал, что за этот фестиваль Вайкуле заработает более 20 млн рублей.

Ранее помощница Пугачевой опровергла информацию об операции на сердце певицы.