Москва29 июн Вести.Академик РАН Геннадий Онищенко назвал правильным решение певицы Аллы Пугачевой отказаться от выступлений.

Такое заявление в разговоре с KP.RU он сделал в связи с сообщениями о плохом состоянии здоровья артистки.

Несмотря на внешнюю легкость (подумаешь, вышел, что-то попел и ушел)… На самом деле это достаточно тяжелый труд, в том числе и в эмоциональном плане. Я имею в виду труд певцов. Поэтому то, что она отошла от активной певческой практики, это абсолютно правильное решение в этой ситуации сказал Онищенко

При этом он отметил, что давать заочные советы непрофессионально, так как неизвестно, о каких диагнозах в действительности идет речь.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 77-летняя Пугачева перенесла две операции на сердце, а также завершила карьеру, отказавшись от всех выступлений по состоянию здоровья.

Позднее помощница Пугачевой Елена Чупракова не подтвердила информацию об операциях и отметила, что артистка уже давно завершила концертную деятельность.