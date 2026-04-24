Пугачева отреагировала на сообщение о смерти ее главного двойника Пугачева выразила сожаление по поводу смерти ее главного двойника Золотова

Москва24 апр Вести.Певица Алла Пугачева прокомментировала сообщение о смерти ее двойника, пародиста Алексея Золотова, написав, что ей очень жаль, в аккаунте фестиваля "Пугачевская весна" в Instagram (признана экстремистской, запрещена на территории РФ).

Очень жаль написала Пугачева

Ранее сообщалось, что 20 апреля на 58-м году жизни скончался пародист Алексей Золотов, являющийся одним из самых известных двойников певицы Аллы Пугачевой. Он потерял сознание у себя дома в подмосковном поселке Богородское. Родственники вызвали скорую, но спасти Золотова не удалось.