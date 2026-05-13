Москва13 маяВести.Великолепным журналистом и чудесным ведущим назвала Владимира Молчанова, о смерти которого стало известно 13 мая, теле- и радиоведущая, актриса, Народная артистка РФ Ангелина Вовк. В интервью ИС "Вести" она поделилась историей своего знакомства с Молчановым и их сотрудничества на фестивале "Песня года".
По ее словам, в последнее время все чаще сообщается об уходе из жизни очень талантливых, достойных людей, составлявших суть нашей культуры.
И вот еще одна печальная весть: ушел из жизни Владимир Молчанов, великолепный журналист, чудесный ведущийсказала актриса
Ангелина Вовк также рассказала, чем ей с самого начала знакомства с Владимиром Молчановым в 1987 году понравилась его манера подачи материала.
Очень мягкая, доверительная, интеллигентная. У него не было такой, знаете, жесткой манеры подачи представителей дикторского отдела. А я всегда стремилась походить именно на таких журналистов. Мы с ним, конечно, часто встречались за кулисами на телевидении, мы друг другу симпатизировали, я с удовольствием смотрела его передачирассказала артистка
Вовк также рассказала о своем сотрудничестве с Владимиром Молчановым в качестве соведущих фестиваля "Песня года".
Конечно, он был великолепен, он работал в своей манере, импровизировал и не только представлял исполнителей, но и рассказывал то, что его привлекало в их творчестве. Но, к сожалению, наше сотрудничество продлилось недолго, потому что у него были свои программы, и, по всей видимости, роль соведущего в такой тоже очень популярной программе, как фестиваль "Песня года", его не устроило. А может быть, просто не хватало времени. И он покинул этот проектрассказала Вовк
Владимиру Молчанову было всего 75 лет, отметила артистка.
Конечно, по нашим меркам современным, он бы мог еще пожить и сделать какие-то новые проекты. Но, к сожалению, он тяжело болел, очень с трудом перенес уход из жизни своей любимой супруги, с которой он прожил всю жизнь. И, безусловно, все эти моменты отразились на его здоровье. Что я могу сказать на прощание? Царствие Небесное и вечная память этому замечательному тележурналисту, прекрасному человеку и ведущему многих популярных телепередачсказала Вовк
Жена Владимира Молчанова, журналистка Консуэло Сегура, умерла в 2022 году. Они были в браке с 1969 года.
О смерти Владимира Молчанова, который запомнился зрителям как автор и ведущий программы "До и после полуночи", сообщил фотограф и журналист Юрий Рост. По имеющейся информации, Молчанов ушел из жизни 11 мая после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.