Москва13 мая Вести.Великолепным журналистом и чудесным ведущим назвала Владимира Молчанова, о смерти которого стало известно 13 мая, теле- и радиоведущая, актриса, Народная артистка РФ Ангелина Вовк. В интервью ИС "Вести" она поделилась историей своего знакомства с Молчановым и их сотрудничества на фестивале "Песня года".

По ее словам, в последнее время все чаще сообщается об уходе из жизни очень талантливых, достойных людей, составлявших суть нашей культуры.

И вот еще одна печальная весть: ушел из жизни Владимир Молчанов, великолепный журналист, чудесный ведущий сказала актриса

Ангелина Вовк также рассказала, чем ей с самого начала знакомства с Владимиром Молчановым в 1987 году понравилась его манера подачи материала.

Очень мягкая, доверительная, интеллигентная. У него не было такой, знаете, жесткой манеры подачи представителей дикторского отдела. А я всегда стремилась походить именно на таких журналистов. Мы с ним, конечно, часто встречались за кулисами на телевидении, мы друг другу симпатизировали, я с удовольствием смотрела его передачи рассказала артистка

Вовк также рассказала о своем сотрудничестве с Владимиром Молчановым в качестве соведущих фестиваля "Песня года".

Конечно, он был великолепен, он работал в своей манере, импровизировал и не только представлял исполнителей, но и рассказывал то, что его привлекало в их творчестве. Но, к сожалению, наше сотрудничество продлилось недолго, потому что у него были свои программы, и, по всей видимости, роль соведущего в такой тоже очень популярной программе, как фестиваль "Песня года", его не устроило. А может быть, просто не хватало времени. И он покинул этот проект рассказала Вовк

Владимиру Молчанову было всего 75 лет, отметила артистка.

Конечно, по нашим меркам современным, он бы мог еще пожить и сделать какие-то новые проекты. Но, к сожалению, он тяжело болел, очень с трудом перенес уход из жизни своей любимой супруги, с которой он прожил всю жизнь. И, безусловно, все эти моменты отразились на его здоровье. Что я могу сказать на прощание? Царствие Небесное и вечная память этому замечательному тележурналисту, прекрасному человеку и ведущему многих популярных телепередач сказала Вовк

Жена Владимира Молчанова, журналистка Консуэло Сегура, умерла в 2022 году. Они были в браке с 1969 года.

О смерти Владимира Молчанова, который запомнился зрителям как автор и ведущий программы "До и после полуночи", сообщил фотограф и журналист Юрий Рост. По имеющейся информации, Молчанов ушел из жизни 11 мая после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.