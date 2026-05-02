Галустян вспомнил, что сделал с Еленой Рыбалко одни из лучших номеров в КВН

Галустян выразил соболезнования родным погибшей в Сочи Елены Рыбалко Галустян вспомнил, что сделал с Еленой Рыбалко одни из лучших номеров в КВН

Москва2 мая Вести.Шоумен и комик Михаил Галустян выразил соболезнования в связи с гибелью участницы команды "Утомленные солнцем" Елены Рыбалко и вспомнил, что одни из лучших номеров в КВН сделал совместно с ней.

Он отметил ТАСС, что в студенческие годы проводил много времени с Рыбалко на гастролях, репетициях и играх КВН.

Очень жалко, что ушла Леночка наша. Светлая память ей. Горе детям, соболезнования. Помним ее как очень веселую, активную, жизнерадостную девушку. Одни из лучших номеров в КВН я делал с ней сказал Галустян

Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в ДТП в Адлере 1 мая, ей было 53 года.