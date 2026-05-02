Актриса Борщева: погибшая Елена Рыбалко была одной из самых ярких девушек в КВН

"Одна из самых ярких в КВН": актриса Борщева соболезнует из-за гибели Рыбалко Актриса Борщева: погибшая Елена Рыбалко была одной из самых ярких девушек в КВН

Москва2 мая Вести.Российская актриса, телеведущая и комик Елена Борщева выразила соболезнования в связи с трагической кончиной бывшей участницы команды КВН "Утомленные солнцем" Елены Рыбалко, назвав ее одной из самых ярких девушек в проекте, у которой было отличное чувство юмора.

Лена, как же так…, осталось трое детей, светлая память, одна из самых ярких девушек КВН… Помню, команды шутили, что для победы в КВН каждой команде нужна своя Лена написала Борщева в своем Telegram-канале

Актриса добавила, что у Рыбалко было исключительное чувство юмора.

Соболезную родным и близким заключила Борщева

Борщева выступала в КВН за команду "Сборная Пятигорска" с 2000 по 2006 годы, а с Рыбалко они вместе участвовали в "Сборной девушек из КВН".

Елену Рыбалко из команды КВН "Утомленные солнцем" сбила машина в Адлере. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Погибшей было 53 года.