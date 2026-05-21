Звезда КВН Борщева заявила, что комедийность мешала ей получать роли в кино

Москва21 мая Вести.Звезда КВН Елена Борщева рассказала изданию NEWS.ru, что теряла роли в серьезных кинокартинах из-за ассоциаций с комедией.

По ее словам, продюсеры часто не желали брать ее, несмотря на хорошие пробы и поддержку режиссеров.

Я как-то пробовалась в серьезный фильм и очень подходила фактурно, внешне. Но телеканал и продюсеры не утвердили из-за того, что, по их мнению, я ассоциируюсь с комедийными проектами поделилась актриса

Она добавила, что со временем ей удалось преодолеть трудности и сняться в фильмах, не связанных с комедиями.

Образ нелепой девочки я преодолела. Я повзрослела, у меня двое детей. Все понимают и видят, что я – образованная, начитанная подытожила она

