Волочкова хотела бы замуж, но пока не встретила достойного мужчину

Волочкова призналась, что хочет выйти замуж Волочкова хотела бы замуж, но пока не встретила достойного мужчину

Москва29 апр Вести.Балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что хотела бы выйти замуж, но пока не встретила достойного кандидата, сообщило РИА Новости.

Найти и встретить такого человека сложно, но он существует, конечно. Мне просто надо встретиться с ним. Я думаю, Бог поспешествует этому в какое-то определенное, очень нужное время уточнила она

По словам Волочковой, мужчина, с которым она готова была бы создать семью, должен быть сильнее ее по характеру и не бояться масштаба ее личности.