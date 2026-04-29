Москва29 апрВести.Балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что хотела бы выйти замуж, но пока не встретила достойного кандидата, сообщило РИА Новости.
Найти и встретить такого человека сложно, но он существует, конечно. Мне просто надо встретиться с ним. Я думаю, Бог поспешествует этому в какое-то определенное, очень нужное времяуточнила она
По словам Волочковой, мужчина, с которым она готова была бы создать семью, должен быть сильнее ее по характеру и не бояться масштаба ее личности.