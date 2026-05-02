Москва2 мая Вести.72-летняя исполнительница русского шансона Любовь Успенская рассказала, что у нее есть возлюбленный, который моложе ее на 30 лет. Своим рассказом певица поделилась на шоу "Женский форум", пишет издание The Voice.

На шоу Успенская рассказала, что не видит ничего предосудительного в отношениях, в которых мужчина значительно моложе женщины. У артистки спросили, были ли такие отношения у нее самой. В ответ Успенская уточнила, почему в вопросе формулировка "были".

Кто сказал, что были? Про "будут" - не знаю, но были и есть. Небольшая разница... Всего 30 лет рассказала исполнительница хита "Кабриолет"

Любовь Успенская также уточнила, что ее возлюбленным может быть только обеспеченный человек. Певица объяснила, что хочет быть в отношениях только с "достойным мужчиной", и "пусть он будет миллиардер хотя бы".

Также певица убеждена в том, что для нее идеальны отношения, при которых избранника можно видеть только "раз в году", а в остальное время возлюбленный занимался бы бизнесом, а она – уезжала бы на гастроли.

Успенская добавила, что в детстве мечтать стать женой моряка дальнего плавания. Она представляла, что при возвращении он будет привозить "чемодан подарков" и вскоре опять уедет, но "мечта не сбылась".

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что Любовь Успенская может заработать более 85,5 млн рублей за концерт в Москве.