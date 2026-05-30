Анна Седокова заявила, что незнакомец унизил ее во время концерта Успенской Седокова заявила, что ее унизил незнакомец в заведении, где пела Успенская

Москва30 мая Вести.Певица Анна Седокова заявила об инциденте на концерте Любови Успенской, когда неизвестный мужчина потребовал у нее (Седоковой) больше не выходить на сцену и испортил ей вечер. Рассказ артистки опубликован на ее странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Судя по публикациям, Анна Седокова оказалась среди зрителей на концерте Любови Успенской. Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала в своем блоге кадры, на которых обнимает Успенскую и поет вместе с ней. Однако Седокова поместила на эти видеоролики текст, в котором сказано, что потом к ней подошел "какой-то человек" и сказал ей, чтобы она "не смела более выходить на сцену".

Максимально унизил меня. Сказал, что мне нельзя выходить на сцену. Хотя я даже не хотела, потому что для меня она богиня, и я бы никогда не посмела. Но мои друзья буквально вытолкали меня на сцену к Любе сказано в сообщении

Анна Седокова уточнила, что не знает, кто этот человек. По ее словам, он не работает в данном заведении. Певица добавила, что "просто пришла на концерт, а ушла с него с таким странным чувством". В сообщении певицы сказано, что порой один человек "может испортить весь вечер". По ее словам, она больше никогда не придет туда и не выйдет на сцену "как идиотка".

В настоящий момент данных публикаций на странице Анны Седоковой нет.