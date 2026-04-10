Москва10 апр Вести.Министерство культуры Молдавии сочло нецелесообразным проведение концертов Дианы Арбениной, Нурлана Сабурова и Олега Винника, запланированных в стране в ближайшее время. Об этом ведомство сообщило в Facebook (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ и признана экстремистской).

Организаторам рекомендовали расторгнуть контракты с артистами, чтобы избежать возможных проблем с их въездом в страну и последующей отмены мероприятий.

В ведомстве также подчеркнули, что организаторы обязаны учитывать общественный резонанс и потенциальные риски при приглашении иностранных гостей, добавив, что культурная сфера должна оставаться пространством диалога и свободы самовыражения.

Ранее Сабуров пошутил про свой запрет на въезд в Россию. Он не сможет посетить страну в течение следующих 50 лет. Это решение было принято в январе и связано с его высказываниями о спецоперации, а также с нарушениями миграционного и налогового законодательств.