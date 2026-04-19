Концерт Макаревича и Вайкуле в Кишиневе отменили по техпричинам

Москва19 апр Вести.Концерт певцов Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) и Лаймы Вайкуле в Кишиневе, запланированный на 24 апреля, был отменен. Организаторы сообщили, что мероприятие не состоится по техническим причинам, не уточнив подробностей.

Сообщаем вам, что мероприятие, запланированное на 24 апреля, отменено по определенным причинам, не указанным организаторам говорится в сообщении

Организаторы также принесли извинения за неудобства и предложили зрителям альтернативу – концерт группы "Машина времени", который должен состояться 14 июня в Кишиневе.

Концерт Макаревича и Вайкуле вызвал неоднозначную реакцию среди жителей Молдавии. В соцсетях пользователи критиковали артистов, указывая, что в период их наибольшей популярности они не проявляли интереса к выступлениям в стране, а теперь якобы приезжают ради заработка.

Ранее стало известно, что Макаревич отменяет свои выступления из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщал Telegram-канал SHOT, артист перенес концерт на Кипре с 3 марта на ноябрь. Также были отменены другие поездки и публичные мероприятия.