"Не морочьте нам голову": в Молдавии призвали отменить концерт "Машины времени" Жители Молдавии потребовали отменить концерт "Машины времени" в Кишиневе

Москва22 апр Вести.Жители Молдавии выражают недовольство предстоящим концертом группы "Машина времени" в Кишиневе.

Об этом говорится в материале РИА Новости, изучившего комментарии пользователей социальных сетей.

Уточняется, что ранее в молдавской столице был отменен запланированный на эту неделю концерт Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) и Лаймы Вайкуле, против которого активно выступали местные жители.

Многие из пользователей соцсетей отмечали, что артисты, находясь на пике популярности, никогда ранее не стремились выступать в Молдавии.

Организаторы мероприятия позже объявили, что вместо отмененного дуэта 14 июня на сцену выйдет коллектив группы "Машина времени". Цены на билеты варьируются от 35 долларов за стандартные места до 2,1 тысячи долларов за VIP-столиком.

В комментариях под анонсом концерта в соцсети Facebook (запрещена в РФ) уже появились резкие высказывания. Один из комментаторов предположил, что причиной замены стал отказ Вайкуле снизить гонорар, а выступление "Машины времени" обошлось организаторам дешевле.

Даже за деньги не интересно высказался один из пользователей соцсети

Минкульт — даешь отмену! согласился другой комментатор

В Киеве слушайте что хотите, не морочьте нам голову написал еще один участник обсуждения

Ранее стало известно, что Макаревич отменяет выступления из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Telegram-канал SHOT писал, что музыкант перенес концерт на Кипре с начала марта на ноябрь. Кроме этого, были отменены другие поездки и публичные мероприятия.