Концерт Дианы Арбениной в Молдавии отменили по требованию властей Концерт Арбениной в Кишиневе отменили по требованию местных властей

Москва17 апр Вести.Концерт российский певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы", который должен был состояться 26 апреля в Кишиневе, отменили по рекомендации министерства культуры Молдавии. Об этом сообщили организаторы выступления.

Уважаемые зрители, сообщаем вам, что в связи с рекомендациями министерства культуры Республики Молдова от 09 апреля 2026 года концерт Дианы Арбениной и "Ночных Снайперов", запланированный на 26 апреля 2026 года в "Арена-Кишинев", отменяется. Возврат денежных средств за билеты будет осуществлен в течение 14 дней говорится в сообщении организаторов, опубликованном на сайте билетного портала

Ранее министерство культуры Молдавии официально заявило, что считает "нецелесообразным" проведение мероприятий с участием Арбениной, казахстанского комика Нурлана Сабурова и украинского певца Олега Винника. Ведомство порекомендовало организаторам разорвать контракты, чтобы избежать "общественной напряженности" и возможного запрета на въезд артистов в страну. В министерстве пояснили, что решение было принято в рамках мер по контролю за приглашением иностранных исполнителей, особенно из государств СНГ.

По словам председатель комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова, власти Молдавии проводят антироссийскую политику, не думая о гражданах страны, а только о своих личных интересах и амбициях.