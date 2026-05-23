"Политическое решение": в Германии отменили выступление певицы Славы Концерт певицы Славы в Германии отменен

Москва23 мая Вести.Выступление певицы Анастасии Сланевской, известной под псевдонимом Слава, отменили в Германии, предположительно, из-за поддержки артисткой курса президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание "Подъем" со ссылкой на директора певицы Николая Макарова.

Концерт артистки планировался в городе Бад-Зальцуфлен на фестивале "Ярмарка" для русскоязычной аудитории, однако вместо Сланевской поставили выступление группы "Нэнси". Как сообщает директор Славы, мероприятие отменили из-за аннулирования визы.

Шенген оформлялся через визовый центр Испании и был одобрен. Но два дня назад виза была аннулирована, как мы понимаем, якобы из-за высказываний артистки в поддержку курса президента России полагает Макаров

Он отметил, что официально о причинах аннулирования визы певицу не уведомляли.

Мы можем о них лишь догадываться. В любом случае, это абсолютно политическое решение убежден Макаров

Он уточнил, что Слава вновь попытается получить визу и выступить в Европе. По его словам, певица не ехала отдыхать, а хотела провести концерт для русскоязычной диаспоры и привезти в Германию русскую культуру.

В апреле концерт российской певицы Дианы Арбениной в Молдавии был отменен по требованию местных властей.