Москва15 апр Вести.Власти Молдавии нацелены на антироссийский курс, заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в интервью ИС "Вести".

Депутат прокомментировал решение Молдавии о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ) и ситуации с российскими миротворцами в Приднестровье.

К сожалению, сегодня ситуация такая, что руководство Молдовы проводит антироссийский курс и другого ожидать от них было бы сложно. Они не думают о своем населении, а думают о личных интересах, личных амбициях сказал Картаполов

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил журналистам, что страна уведомила Минск о выходе из СНГ 8 апреля, через год Молдавия перестанет быть частью Содружества.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничным решение Молдавии.