Картаполов заявил, что Россия готова помочь миротворцам в Приднестровье Картаполов: миротворцы в Приднестровье находятся во вражеском окружении

Москва15 апр Вести.Миротворческий контингент РФ в Приднестровье, как и все население региона, находятся во вражеском окружении. Об этом ИС "Вести" заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Они [миротворцы] по сути и сейчас находятся во вражеском окружении. Не только наши миротворцы, но и все население Приднестровья. Мы примем все необходимые меры для того, чтобы - независимо от того, останется Молдова в СНГ или нет - наши интересы там были соблюдены и безопасность личного состава нашего миротворческого контингента была обеспечена сказал Картаполов

Политик подчеркнул, что жителям Приднестровья необходимо обеспечить спокойствие и безопасность.

Нашим миротворцам [в Приднестровье] ничего не грозит, а помощь им при необходимости будет оказана добавил он

Ранее глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь предложил Молдавии снова начать переговоры на уровне руководства и разблокировать переговорный формат "5+2".

В среду власти Молдавии объявили, что Кишинев уведомил Минск о выходе из Содружества Независимых Государств 8 апреля, через год страна перестанет быть частью СНГ.